- IGPR consemneaza 38.243 de cazuri de violenta domestica in primele 8 luni din acest an, cu 3,6% mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Cea mai mare pondere o detin infracțiunile de lovire sau alte violente, potrivit Hotnews. ”In primele 8 luni ale acestui an, politistii au emis 8.629…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut in primele 8 luni din acest an cu 3,6%, fața de primele 8 luni ale anului trecut, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a transmis duminica, 1 octombrie, Poliția Romana.Pana in luna august, polițiștii au emis 8.629 de ordine de protecție…

- La fiecare opt zile, cel puțin o romanca moare din cauza violenței domestice. Cel mai recent studiu realizat in toamna anului 2022 de Observatorul Roman pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor arata ca rata medie a crimelor comise asupra femeilor in Romania este de doua ori mai mare decat in Europa.

- Legislația penala din Romania a majorat cu o treime limitele pedepselor pentru actele de violența comise impotriva minorilor. Pe vechea reglementare, lovirea sau orice acte de violența cauzatoare de suferințe fizice impotriva minorilor se pedepseau cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.…

- Romania este fruntașa in Europa in privința cazurilor de violența domestica. Peste 1.100 de crime au avut loc in familiile de romani intre anii 2017 – 2022. In același timp, numarul batailor raportate la poliție depașește 200 de mii. Cu toate acestea, doar 8.500 de agresori au fost trimiși in judecata.…

- O directoare de școala din județul Vaslui a caștigat in instanța dreptul la o viața liniștita alaturi de fiul ei. Marți, 4 iulie, a primit ordin de protecție impotriva soțului. Unul dintre zecile de mii de cazuri de violența domestica ce se inregistreaza anual in Romania. Povestea aduce și un precedent…

- In 2022, 42 de femei au murit din cauza abuzurilor din familie, iar alte 40.000 au fost victime ale agresiunilor. „Sunt cifre terifiante, ce demonstreaza un lucru simplu:suntem inca departe de normalitate. Doar ca, astazi, Romania a facut pași importanți spre rezolvarea acestei probleme spinoase. La…