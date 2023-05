Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii institutiilor europene si secretarul general al NATO l-au felicitat, duminica seara, pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea sa, exprimandu-si dorinta de a continua relatiile dintre organizatiile lor si Turcia. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si…

- “Nu doar noi suntem castigatorii. Turcia este castigatoarea. Natiunea noastra cu toate segmentele sale este castigatoarea. Democratia noastra este castigatoarea. Nimeni nu a pierdut. Au castigat 85 de milioane de oameni. Acum este timpul sa ne unim pentru obiectivele noastre nationale si pentru visurile…

- Recep Tayyip Erdogan a mai caștigat un mandat la carma Turciei dupa ce l-a invins pe contracandidatul sau la prezidențiale, Kemal Kiricdaroglu. Acum acesta a fost felicitat de președintele rus. Așadar, care este mesajul lui Vladimir Putin pentru Erdogan dupa caștigarea alegerilor in Turcia. Ce i-a transmis…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat duminica pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pentru victoria acestuia in turul doi al alegerilor prezidentiale in Turcia, desi inca nu au fost anuntate rezultatele oficiale, relateaza agentia DPA.

- „Turcia ramane unul dintre cei mai importanti parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan ofera garantia dezvoltarii in continuare a Parteneriatul nostru Strategic, in cadrul NATO. Mentinerea securitatii la Marea Neagra este vitala in acest context geo-strategic…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat duminica seara, pe Facebook, realegea lui Recep Tayyip Erdogan in funcția de președinte al Turciei.„Turcia ramane unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea președintelui Recep Tayyip Erdogan ofera garanția dezvoltarii in continuare…

- Autobuzul de campanie al lui Ekrem Imamoglu, opozant al președintelui turc Erdogan, a fost atacat cu pietre. Șapte persoane au ajuns in spital. Concomitent, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat ieri pe principalul sau rival in alegerile

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a insultat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l „betiv” si „necredincios”.