UE mobilizeaza 220 de milioane de euro pentru transferul pacientilor cu COVID-19 dintr-o tara in alta Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi, 29 octombrie, ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de al doilea val al pandemiei, informeaza AFP.



Pentru a facilita aceste transferuri, statele "trebuie sa impartaseasca date exacte si in timp real" la nivel european "pentru o mai buna coordonare", a declarat sefa executivului european in cadrul unei conferinte de presa dupa incheierea unei…

Sursa articol si foto: business24.ro

