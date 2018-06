Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- In mai puțin de o saptamana se da startul inscrierilor pentru cei dornici sa calatoreasca gratuit cu trenul prin Europa . In cursa se pot inscrie tinerii care implinesc anul acesta 18 ani, pana pe 1 iulie. In total, Comisia Europeana a pus la bataie 15 mii de bilete, dintre care peste 700 sunt pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Buzau, ca la nivelul Uniunii Europene "nu mai exista, din pacate, acea unitate in principii, asa cum a fost atunci cand s-a creat si asa cum era si acum multi ani" si ca "Europa cu doua viteze este cea mai mare provocare si cu riscurile…

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- Liderul Grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, și-a exprimat, miercuri, susținerea pentru mecanismul propus de Comisia Europeana, de a taia fondurile comunitare țarilor membre care incalca statul de drept. In schimb, liderul ALDE de la…

- "S-ar putea ca dansul sa aiba aceasta aspiratie (de a fi presedinte al Consiliului European - n.r.). Cum? In mod cert, prin documentul citit la Congres, PSD i-a facut un avans spunand ca Romania va sustine un presedinte al Consiliului. Au lasat-o asa, fara sa spuna Consiliu European. Celelalte Consilii…

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din tarile Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta Comisia Europeana. "Facebook ne-a confirmat ca datele a pana la 2,7 milioane de europeni - ori, mai precis, ale persoanelor…