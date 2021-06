Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Elton John a cerut joi Guvernului de la Londra sa gaseasca o solutie pentru a facilita turneele artistilor britanici in Uniunea Europeana dupa Brexit, avertizand totodata in legatura cu o "catastrofa iminenta" si cu pierderea unei "generatii de viitoare talente" din cauza restrictiilor…

- sursa foto: Pixabay 558.000 de ciprioti cu drept de vot au avut de ales dintre 658 de candidati si 21 de partide si formatiuni politice pentru cele 56 de locuri destinate grecilor din Republica insulara la alegerile parlamentare din 30 mai. Acest scrutin au avut loc dupa ce, in octombrie 2020, in partea…

- Ce infrangere de rasunet pentru Guardiola! Chiar pe taram tactic, acolo unde spaniolul despica firul in patru și continua sa despice pana la neantizare. Problema principala in ceea ce privește infruntarea cu Chelsea, dupa cum bine spunea Panduru, este ca n-o deranjeaza sa nu aiba mingea. Ba chiar ...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat inainte de summit-ul Consiliului European ca „pașaportul Covid” va inlesni libera circulație in Uniunea Europeana, dar acesta nu trebuie sa duca la discriminare. „Sunt doua teme care și pentru noi au o importanța deosebita. Prima tema este, sigur, certificatul…

- Washingtonul a denuntat marti afirmatiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, considerate "antisemite" si a lansat un apel la evitarea "remarcilor incendiare care ar putea incita la si mai mult la violenta" in Orientul Mijlociu, potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Din persoanele care au fost cel mai mult afectate de pandemia de coronavirus care a dat peste cap intreaga lume fac parte și artiștii. Pe langa pierderile financiare consistente, aceștia au declarat ca le lipsește cu desavarșire publicul. Pe perioada pandemiei, artiștii s-au axat mai mult pe mediul…

- Uniunea Europeana nu trebuie sa se angajeze in modernizarea Uniunii Vamale cu Turcia si in facilitarea vizelor daca presedintele Erdogan continua cu deriva sa autocrata, a declarat vineri seful diplomatiei luxemburgheze, Jean Asselborn, informeaza AFP. "Directia adoptata de Turcia este foarte ingrijoratoare.…

- Barna a mai precizat ca Romania va merge pe decizia unica stabilita in Uniunea Europeana in ce privește acest pașaport de vaccinare. „Conform poziției premierului, domnia sa a comunicat ca nu considera un pașaport de vaccinare ca fiind util in perioada urmatoare, dar lucrurile sunt mai complicate decat…