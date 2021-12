UE: Macron detaliază cele trei axe ale președinției franceze ​&"Relansare, putere, apartenența&": Emmanuel Macron a descris astfel luni seara cele trei axe ale președinției franceze a UE, potrivit AFP.



Dupa ce a invocat &"nevoia de a renaște ca raspuns la criza&", șeful statului a aparat pe larg &"nevoia de a ne asuma aceasta Europa și de a spune mereu ca este a noastra&", subliniind ca &"acest sentiment de apartenența&" este atacat în Franța ca si in alte tari UE.



&"Nimeni nu știe de dezbaterea publica din țara noastra în acest moment&", a continuat el, &"când lucrurile se îngreuneaza, se spune ca este vina Europei&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

