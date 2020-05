Stiri pe aceeasi tema

- In februarie 2020, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 0,5% in Zona Euro și cu 0,2% in UE. In martie 2020, comparativ cu martie 2019, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 15,4% in Zona Euro și 13,4% in UE, noteaza ziarul cipriot Dialogos La nivel lunar, in Zona Euro, in martie…

- Ministrul Marcel Vela e emis, joi, OM9, prin care interzicerea exportului de grau a fost eliminata. De asemenea, prin documentul de joi s-a prelungit suspendarea zborurilor dinspre și catre Romanie din: Marea Britanie, Irlanda, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. Ministrul…

- Bulgaria a decis interzicerea temporara a intrarii cetatenilor tuturor tarilor terte pe teritoriul sau prin trecerea frontierei pe cale aeriana, maritima, feroviara sau rutiera, a anuntat sambata Ministerul de Interne bulgar, informeaza BTA, potrivit Agerpres.De asemenea, este suspendata intrarea…

- Lista țarilor considerate „zone roșii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INPS). Aceasta conține 12 țari, fața de cinci cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare vineri. Austria, Belgia, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda,…

