Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene vor lua in discutie securitatea infrastructurilor critice ale UE, cu prilejul summitului lor informal de saptamana viitoare, a anuntat sambata presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa avarierea gazoductelor Nord Stream, pe care oficiali europeni au descris-o…

- Spitalul Judetean Constanta a suspendat operatiile care nu sunt urgente din cauza stocului limitat dintr-un medicament folosit dupa realizarea anesteziilor, care are rol in decontractarea musculaturii pacientului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a publicat marți raportul sau privind centrala nucleara Zaporojia in urma vizitei din Ucraina in care se refera la „necesitatea urgenta" de masuri pentru prevenirea unui accident nuclear, potrivit Sky News și Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Europa se va confrunta cu "riscuri imprevizibile" daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de externe inaintea unei reuniuni informale a ministrilor de externe din…

- Armata rusa are probleme cu recrutarea in mijlocul conflictului cu Ucraina, cautand voluntari chiar si in inchisori, pana la punctul in care noii recruti sunt adesea "batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Compania ucraineana de gaze Naftogaz a devenit prima entitate guvernamentala ucraineana care a intrat in incapcitate de plata de la inceputul razboiului, dupa ce firma energetica de stat nu a reusit sa efectueze platile datorate pentru obligatiunile internationale inainte de expirarea, marti, a perioadei…

- Cabinetul de miniștri al Ucrainei a decis sa amane plațile pentru euroobligațiuni pana in iulie 2024, potrivit presei ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Mult amanatele negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Macedonia de Nord ar putea incepe imediat, a declarat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, la Skopje, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…