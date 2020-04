Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical care activeaza in Zona de Securitate, dar locuiește in partea stanga a Nistrului va putea fi cazat provizoriu in localitațile unde-și are serviciul. Aceasta soluție a fost identificata ca urmare a restricționarii liberii circulații impuse de partea transnistreana de a se autoizola…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca este necesara o intervenție colectiva a alianței nord-atlantice pentru ca actuala criza generata de COVID-19 sa nu se transforme intr-una de securitate. Declarația secretarului general al alianței nord-atlantice are loc cu o zi inainte de reunirea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca medicii militari vor prelua conducerea Spitaluli Judetean de Urgenta din Deva, iar toate cadrele medicale vor fi testate pentru infectia cu COVID-19.Spitalul Judetean de Urgenta din Deva este cel de-al doilea spital din tara, dupa cel din Suceava, care…

- Spitalul Municipal din Campulung Moldovenesc se va inchide, de astazi, dupa ce mai 28 de cadre medicale au fost confirmate cu noul Covid 19. Spitalul din acest municipiu se va inchide complet, potrivit unei adrese oficiale transmise de Ministerul Sanatații. Primarul din Campulung Moldovenesc a spus…

- Psihologii din toata lumea atrag atentia ca nu doar virusul COVID 19 este un pericol pentru oameni, ci si anxietatea. Pe langa un corp sanatos, trebuie sa avem grija si cu mintea. Astfel, multi considera ca o gandire optimista creste puterea sistemului imunitar. Da, stresul si anxietatea il ataca imediat…

- Reprezentanții misiunii OSCE au declarat ca vor purta discuții cu Tiraspolul, la solicitarea autoritaților moldovenești, in privința asigurarii accesului nestingherit al medicilor in toate localitațile din Zona de securitate, in contextul pandemiei de Covid-19, se arata intr-un comunicat oficial al…

- Serviciul de Informații și Securitate anunța ca va sista accesul utilizatorilor la 52 de site-uri care promoveaza fakenews. Decizia fost luata in contextul in care situația la nivel internațional și național privind infecția cu Covid-19 a ajuns subiect al unor știri dezinformatoare.

- [caption id="attachment_49352" align="alignleft" width="438"] Foto: Spitalul raional Ungheni[/caption] Luptam cu coronavirusul! Cea mai eficienta metoda de combatere este prevenția. Astfel, in scopul opririi raspandirii virusului COVID-19, medicii din Republica Moldova s-au alaturat campaniei promovate…