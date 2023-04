Actiunile comerciale unilaterale ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt inacceptabile, a declarat duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au anuntat interzicerea importurilor de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, transmite Reuters. Dupa ce invazia Rusiei a blocat unele porturi de la […] The post UE le raspunde Poloniei și Ungariei: „Masurile sunt inacceptabile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .