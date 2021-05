Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Roman Protasevici, care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul în care se afla, apare cu fața tumefiata într-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este în spatele ”tulburarilor…

- Canalul de Telegram de opozitie Nexta din Belarus a anuntat duminica faptul ca unul dintre fostii sai colaboratori a fost retinut dupa aterizarea de urgenta la Minsk a avionului civil in care se afla si care se indrepta spre Vilnius, denuntand o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui…

- Sancțiunile din parte Rusiei indreptate impotriva unor inalți responsabili europeni se inscriu intr-o „forma de reciprocitate”, dupa masurile greșite luate de UE impotriva Rusiei, considera șefa extremei drepte franceze Marine Le Pen. Rusia a anuntat vineri sanctiuni impotriva a opt responsabili europeni,…

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sâmbata ca sanctiunile ruse împotriva unor înalti responsabili ai Uniunii Europene se înscriu într-o „forma de reciprocitate”, dupa cele decise de UE împotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat…

- Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o „forma de reciprocitate”, dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat „o greseala”, relateaza AFP. Rusia…

- Sancțiunile anunțate marți in SUA le oglindesc pe cele anunțate deja de statele membre ale Uniunii Europene și semnaleaza faptul ca Washingtonul și UE se afla pe aceeași lungime de unda in privința abordarii relației cu Rusia, scrie New York Times . Administrația lui Joe Biden a declasificat un raport…

- Cehia, dur afectata de pandemia covid-19, a comandat vaccin rusesc Sputnik V pentru a suplini intarzieri ale vaccinurilor de la Uniunea Europeana (UE) si intentioneaza sa recurga de asemenea la vaccinul laboratorului chinez Sinopharm, a anuntat presedintele ceh Milos Zeman, relateaza AFP potrivit…

- Occidentul lanseaza o noua serie de sancțiuni impotriva Rusiei: luni, Uniunea Europeana a convenit asupra impunerii unor sancțiuni personale impotriva unui șir de oficiali ruși responsabili de "urmarirea penala a lui Navalnii" (o lista concreta va aparea peste cateva zile), iar Statele Unite finalizeaza…