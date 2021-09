Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- Nu exista „intr-adevar un loc” pentru refugiații afgani in Uniunea Europeana, a declarat marți, 7 septembrie, premierul populist ceh Andrej Babis, estimand ca este mai buna „o soluție care sa le permita sa ramana in Afganistan”. „Intr-adevar, nu exista nici un loc pentru ei in Europa”, a declarat Andrej…

- Nivelul scazut al salariului minim net din Romania reprezinta o problema pe care ar trebui nu doar sa o cunoasca, ci care sa il și preocupe, spune deputatul USR PLUS Cristina Pruna despre ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu. „Imi doresc ca noul ministru al Finanțelor Publice sa ajunga sa fie cat mai…

- Edward Iordanescu (43 de ani) a oferit primele declarații de cand a devenit antrenorul principal al echipei FCSB. Fiul fostului selecționer susține ca simte o responsabilitate enorma. El se simte omul potrivit pentru a indeplini obiectivele echipei. Edi Iordanescu a semnat un contract valabil pana la…

- Grecia nu le va permite migrantilor din Afganistan sa-i traverseze frontierele in Uniunea Europeana, a declarat marti ministrul pentru migratie Notis Mitarakis, in contextul in care talibanii continua sa-si consolideze puterea in acest stat, relateaza dpa. "Nu vrem ca tara noastra sa devina poarta de…

- Comisia Europeana a cerut vineri retragerea de pe piața a tututor produselor care contin un aditiv numit roscova care ar fi contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa. Sambata, intr-o intervenție telefonica la Digi24, directorul ANSVSA, Mihai Ponea a anunțat ca au fost…

- Migrantii din Irak si din alte tari ale Asiei, care incearca sa ajunga ilegal in Europa tranzitand teritoriul lituanian, platesc cate 15.000 de euro pentru a ajunge in Uniunea Europeana (UE), dar in final se trezesc intr-un cort in Lituania, a descris ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis…