Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de reglementare din UE au lansat un pret de referinta nou pentru gazele naturale lichefiate (GNL), ca parte a planurilor de plafonare a preturilor de referinta ale gazelor daca acestea cresc, asa cum s-a intamplat anul trecut, dupa ce Rusia a redus aprovizionarea,

- Peru a inchis celebrul sau sit turistic Machu Picchu pe termen nelimitat din cauza manifestatiilor impotriva noului presedinte al tarii, reateaza BBC. Guvernul a declarat ca a inchis situl si drumul care duce la acesta, pentru a proteja turistii si cetatenii.Sute de oameni care au fost blocati ore…

- Pana la finalul acestui an, se vor putea emite noile carti electronice de identitate in toate municipiile din tara. Cu aceste documente, putem sa calatorim in Uniunea Europeana. Tin locul cardului de sanatate si vor putea fi folosite pentru a accesa de la distanta sistemele online ale institutilor statului.…

- Incepand din noiembrie 2023, cetațenii statelor extra-comunitare ce nu aveau nevoie de viza pentru a intra in UE vor trebui sa aplice pentru ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – și sa plateasca. Incepand cu 2023, Comisia Europeana va lansa un sistem electronic de autorizare…

- Qatarul a reiterat ca tara neaga orice implicare intr-un caz de coruptie investigat de autoritatile belgiene, care implica persoane legate de Parlamentul European. Autoritatile belgiene au pus sub acuzare patru persoane legate de Parlamentul European, din cauza acuzatiilor ca gazda Cupei Mondiale, Qatar,…

- Analistii au spus ca piata a incetinit din cauza previziunilor slabe de crestere economica, a ratelor dobanzilor in crestere si a precautiei cu privire la performantele firmelor britanice. Pana in prezent, 40 de firme s-au listat pe pietele de investitii principale si alternative ale Bursei de Valori…

- Autoritatile de la Bucuresti vor face tot ceea ce este necesar pentru a putea sa gestioneze in continuare situatia refugiatilor ucraineni, a declarat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca Romania a fost primul stat din Uniunea Europeana care a realizat un plan de integrare a cetatenilor sositi din…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au deschis marti o investigatie asupra ofertei de 69 de miliarde de dolari a Microsoft pentru preluarea Activision Blizzard, producatorul jocului video ”Call of Duty”, avertizand ca acordul ar putea afecta concurenta, transmite Reuters,…