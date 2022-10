Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai celor 27 de tari membre sunt așteptați sa aprobe luni, in cursul unei reuniuni la Luxemburg, o misiune de formare a 15.000 de soldati ucraineni si o noua transa de 500 de milioane de euro pentru aprovizionarea Kievului cu arme, transmite Reuters.Doi inalți oficiali ai UE au declarat…

- Danemarca va antrena soldati ucraineni pe teritoriul sau, a anuntat, marti, Ministrul Apararii, dupa exemplul Regatului Unit care s-a angajat in luna iunie sa formeze 10.000 de militari in mai mult baze britanice, pe durata a patru luni, pentru a sprijini Ucraina in fata invaziei ruse.

- Uniunea Europeana a donat Ucrainei peste cinci milioane de tablete de iodura de potasiu pentru protectia in fata riscului de radiatie, a anuntat marti Comisia Europeana, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, la Suceava premierul Nicolae Ciuca.

- Razboi in Ucraina, ziua 161. 3,5 milioane de persoane au ramas fara adapost in Ucraina de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Alte 10 milioane au parasit tara. Rusia continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini pozitii

- Uniunea Europeana a anunțat vineri ca a aprobat un ajutor militar suplimentar de 500 de milioane de euro (510 milioane de dolari) pentru Ucraina, scrie CNN. Aceste „masuri de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) au ca scop intensificarea sprijinului UE pentru capacitațile și…