- Comisia Europeana, Comitetul Economic si Social European (CESE), Comitetul European al Regiunilor (CoR), COPA-COGECA si IFOAM Organics Europe au lansat impreuna, vineri, primele premii europene pentru productia agricola ecologica, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Fii…

- Comisia Europeana ar putea propune inghețarea fondurilor structurale pentru Ungaria și Polonia inainte de alegerile parlamentare din Ungaria, pe 3 aprilie, din cauza ingrijorarilor privind statul de drept, a declarat marți comisarul european pentru finanțe, Johannes Hahn, potrivit Reuters.

- Comisia Europeana a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari. Valoarea este de aproape 385,5 milioane de euro.

- Consiliul Județean Maramureș in calitate de multiplicator de informație europeana și in baza cooperarii cu Comitetul European al Regiunilor informeaza primarii din județ și factorii interesați: Comisia Europeana (prin DG Cercetare și Inovare) a lansat un apel de exprimare a interesului adresat orașelor…

- Comisia Europeana interzice de la 4 ianuarie 2022 peste 4.000 de substante periculoase continute in cerneala folosita pentru tatuaje si machiaj permanente, in timp ce producatorii au dificultati in crearea unor inlocuitori pentru pigmentii colorati.

- Pentru inceput, masura se va aplica doar pentru calatoriile intre statele Uniunii europene, incepand cu data de 1 fevruarie a anului viitor. Comisia Europeana a decis limitarea la noua luni a valabilitatii certificatului verde pentru calatoriile intra-europene dupa vaccinarea anti-Covid cu schema…

- Azomureș, unul dintre cei mai mari producatori de ingrașaminte din Romania, a anunțat ca va opri temporar producția din cauza prețurilor ridicate la gaze. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a precizat ca circa 30% din producția agricola va fi afectata daca nu se gasesc soluții imediate. "Azomureș…

- Comisia Europeana a anuntat, duminica, lansarea pe orbita a doi sateliti Galileo care au primit numele unor copii care au castigat un concurs de desen, conform news.ro. “Am lansat pe orbita doi sateliti Galileo, in timp ce voi dormeati! Satelitii FM23 si FM24, denumiti Nikolina si SHRIYA,…