- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Euraparlamentarul Siegfried Muresan, purtator de cuvant al PPE, il critica pe Josep Borrell, dupa vizita Inaltului Reprezentant in Rusia, unde nu a reusit sa obtina eliberarea lui Aleksei Navalnii. Muresan afirma ca vizita a fost „o greseala”, fiind „fara rezultate concrete”.

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE, citate de AGERPRES. ''Este sigur ca relatiile noastre…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, se pregatește pentru o vizita oficiala la Moscova, care se anunța un coșmar pentru liderul de la Bruxelles. La numai o zi de la condamnarea lui Aleksei Navalnii și...

- Kremlinul si-a exprimat marti speranta ca Uniunea Europeana (UE) nu va face "prostia" sa conditioneze viitorul relatiei sale cu Rusia de soarta opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in arest, informeaza AFP. "Speram ca nimeni nu va face prostia de a lega perspectiva relatiilor Rusia-UE de un locatar…