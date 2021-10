Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile record ale energiei ii convin lui Vladimir Putin, știe ca blocul european nu are cu adevarat niciun instrument pentru a forța o schimbare de comportament la Moscova. Și mai știe ca accesul la gazul rusesc divizeaza profund Uniunea Europeana. Ultimul atac al lui Putin a venit in timpul conferinței…

- ”Ucraina ofera acest lucru Gazprom si traderilor europeni de gaze”, a spus Serghei Nikiforov. Oleksi Danilov, secretar al consiliului pentru aparare si securitate al Ucrainei, a declarat vineri, intr-un briefing de presa, ca Kievul este pregatit sa suplimenteze tranzitul anual de gaze catre Europa cu…

- Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri externe, Josep Borrell, a declarat la summitul UE început pe 21 octombrie, ca criza prețurilor la energie este rezultatul unui „joc geopolitic major”, relateaza MOLDPRES cu referire la Digi24. „Actualele preturi la energie…

- Romania va fi dependenta și in aceasta iarna de importurile de gaze. In cazul in care iarna va fi grea, țara noastra nu știe inca de unde va procura gazele, avertizeaza Volker Raffel, CEO al E.ON Romania. Cu toate ca Romania are productie proprie de gaze si depozite, la iarna, țara noastra va fi nevoita…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Rusia a anunțat ca este pregatita sa atenueze criza enegetica de pe continentul european, dupa ce prețul gazelor a explodat. Analiștii spun ca este o dovada a faptului ca UE ramane dependenta de gazul rusesc. Saptamana trecuta, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita sa atenueze…

- Operatorul controversatei conducte Nord Stream 2 a anuntat luni demararea operatiunii de umplere cu gaz, pentru prima data, transmite DPA potrivit Agerpres. Luna trecuta, grupul rus Gazprom a anuntat finalizarea lucrarilor de constructie la gazoductul Nord Stream 2, care este compus din doua linii…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel va merge saptamâna viitoare în Rusia si Ucraina, aceasta intentioneaza sa se întâlneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin și al Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza EFE si AFP. Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita…