UE își pune piedică singură Germania și Franța vor sa scoata Europa din criza economica a cornavirusului și au decis sa o faca prin punerea la comun a datoriilor. Un plan mareț, dar cand vine vorba de bani, solidaritatea blocului devine o vorba goala. Contrapropunerea anuntata recent de Austria, Suedia, Danemarca si Olanda fata de fondul european de redresare propus […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

