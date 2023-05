Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au aprobat luni trimiterea unei noi misiuni civile in Republica Moldova cu scopul de a intari securitatea acestei țari impotriva amenințarilor hibride, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres.

- „Europa este Moldova, Moldova este Europa”, așa și-a inceput discursul, in limba romana, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, prezenta la mitingul de duminica, 21 mai. Mesajul oficialului de la Bruxelles a fost aplaudat de sutele de mii de oameni din Piața Marii Adunari Naționale. …

- Eurodeputatul romin Siegfried Mureșan spune ca Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeana pina in 2030. Potrivit oficialului, aceste este un termen realist și posibil. Declarațiile au fost facute in contextul Adunarii „Moldova Europeana, in cadrul ediției speciale de la TV8. „Termenul 2030…

- Ambasadorii Uniunii Europene vor aproba saptamana viitoare sancțiuni impotriva persoanelor fizice și companiilor care incearca sa destabilizeze situația din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de jurnalistul de la Radio Europa Libera, Rikard Jozwiak, pe pagina sa de Twitter.”Saptamana viitoare,…

- Datele unui nou sondaj de opinie realizat de compania iData, moldovenii iși doresc aderarea la UE insa se arata impotriva ieșirii Republicii Moldova din CSI. Sentimentul pro-european a crescut in luna martie 2023 in Republica Moldova, comparativ cu ultimele doua luni și a ajuns la 57% din total populație…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa trimita luna viitoare o misiune de sprijin in Republica Moldova, avand scopul de a contracara ,,activitatile destabilizatoare” ale Kremlinului, potrivit Euobserver.com.

- Rusia desfașoara acțiuni hibride impotriva cetațenilor Republicii Moldova dar și impotriva cetațenilor Romaniei, avertizeaza premierul Nicolae Ciuca. Șeful Guvernului Romaniei a lansat acest avertisment in mesajul transmis in cinstea aniversarii SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul Romaniei la data…

- Uniunea Europeana pregatește in prezent o misiune civila pentru Republica Moldova cu scopul de a sprijini țara sa faca fața amenințarilor de natura hibrida, a afirmat marți Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, transmite caleaeuropeana.ro.