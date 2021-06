Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat joi planul de relansare al Greciei, ce va fi finantat prin imprumutul comun european destinat sa atenueze impactul economic al pandemiei de COVID-19, a anuntat joi, la Atena, presedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, transmite AFP. „Aprobarea pe care noi am dat-o…

- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 48 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce luni au fost 33 de cazuri. Astfel, bilanțul cazurilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 255 432. © Sputnik…

- Planul Național de Redresare și Reziliența nu a primit aprecierea autoritaților de la Bruxelles. Dimpotriva. Comisia Europeana a transmis reprezentanților Romaniei mai multe observații extrem de critice, pe mai multe componente, de la infrastructura pana la educație, potrivit unor documente obținute…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a sustinut miercuri decizia tarii sale de a folosi ''tunuri sonore'' la frontiera terestra cu Turcia pentru a descuraja intrarile migrantilor în Grecia, metoda pe care comisarul european Ylva Johansson a descris-o drept ''stranie''…

- Comisia Europeana intenționeaza sa închida jumatate din cele 50 de cladiri de birouri din Bruxelles pâna în 2030, deoarece își propune sa permita munca de la domiciliu și dincolo de pandemie, relateaza Politico.eu. Comisarul european pentru buget și administrație, Johannes…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cîțu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu opoziția și de a prezenta PNRR în Parlamentul României. Ciolacu a mai spus ca urmeaza sa se întâlneasca saptamâna…

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la revenirea de la Bruxelles, unde a discutat cu oficialii europeni despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, care sunt garanțiile pe care le-a oferit. „Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia și modul in care PNRR…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca proiectul-pilot al centralei pe gaz si hidrogen de la Halanga a fost acceptat de catre Comisia Europeana din punctul de vedere al conceptului, el afirmand ca terenul pe care va fi ridicata centrala a fost cumparat si se lucreaza la studiul de fezabilitate.…