- Uniunea Europeana a invitat miercuri Rusia la discutii in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) asupra mijloacelor de consolidare a securitatii in Europa si i-a cerut o dezescaladare a tensiunilor cu Ucraina, intr-o scrisoare adresata ministrului de externe rus Serghei…

- Rusia s-a distantat marti de un nou mecanism de dialog pe care presedintia poloneza a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) l-a promovat intr-o incercare de a diminua tensiunile intre Rusia si Ucraina si, intr-o forma mai ampla, intre Rusia si Occident, relateaza agentia EFE.…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov pe marginea conferintei anuale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru a-l avertiza direct cu privire la „consecintele grave” pe care le-ar putea suporta Rusia in cazul…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va întâlni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP citata de Agerpres. Secretarul…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…