- Corespondența speciala din Italia de la Grigore Arbore Corespondența speciala din Italia de la Grigore Arbore Maine marti 7 aprilie, dupa teleconferinta Eurogrupului, vom sti daca organizatia supranationala, aflata la varsta maturitatii si numita Uniunea Europeana, introdusa in intocmirea comunitara…

- Comisia Europeana a declanșat oficial procedura de deficit excesiv pentru Romania. Cițu: Avem un plan de reducere a deficitului, acceptat in totalitate de CE Comisia Europeana a declanșat, miercuri, procedura de deficit excesiv pentru Romania, a anunșat ministrul Finanșțelor, Florin Cițu, care adauga…

- Raport CE: Deschiderea procedurii de deficit excesiv in Romania este justificata. Executivul UE prognozeaza un deficit de 4,9% in 2020 si de 6,9% in 2021 Comisia Europeana a adoptat, vineri, un raport din care rezulta ca Romania nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht,…

- Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973, vineri 31 ianuarie la miezul nopții, atunci cand drapelul acestei țari va fi retras de la instituțiile Uniunii Europene. Pentru acest deznodamant, cel mai recent pas a fost facut de Parlamentul European care a ratificat, la Bruxelles,…

- Vot istoric la Bruxelles: PE a ratificat acordul de retragere a Marii Britanii din UE. Ce se schimba de la 1 februarie, data de la care Regatul Unit devine țara terța Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale. Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13 abtineri…

