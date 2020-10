Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi in transportul feroviar intra in vigoare sambata, pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba despre proceduri armonizate care vor duce la o reducere a costurilor și a sarcinilor administrative și, implicit, vor determina o creștere a eficienței acestui sector de activitate.

- Municipiul Baia Mare și alte trei localitați din județul Maramureș trec in scenariu roșu din cauza ratei de infectare care a depașit 3 la mia de locuitori. Cele trei localitați din Maramureș care au intrat in scenariul roșu sunt Basești, Cicarlau și Sacalașeni, conform declarațiilor de la Digi24 ale…

- De sambata in Slovacia au intrat in vigoare noi restricții pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Testarea in masa a inceput de doua zile in acest stat. Conform DPA și Agerpres, cetațenii din Slovacia vor avea voie sa iasa din casa numai pentru a merge la serviciu, la cumparaturi de alimente sau…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand din 25 octombrie 2020, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis AGERPRES. Potrivit CFR Calatori, trecerea la ora de iarna nu modifica…

- Marea Britanie nu va mai permite accesul romanilor si a altor cetateni din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura ar urma sa intre in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, scrie Mediafax, citat de Digi24.

- Starea de alerta prelungita a intrat in vigoare duminica, 16 august, pentru 30 de zile. Masurile deja stiute raman in vigoare, printre care obligativitatea mastii. Terasele se vor inchide la miezul noptii, insa ultima comanda va fi preluata de la clienti la ora 23.00.

- Incepand cu data de 20 august 2020, Regulamentul European va fi modificat in privința perioadelor de repaus de catre soferii transportatorilor rutieri. Trebuie reținut ca aceasta reglementare se va aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene, iar pentru aplicarea ei nu este necesara o transpunere…