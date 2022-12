Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si statele membre UE au ajuns marti la un acord pentru a interzice importul in Uniunea Europeana a mai multor produse, precum cacao, cafea sau soia, atunci cand acestea contribuie la defrisari, relateaza AFP, citat de Agerpres. Uleiul de palmier, lemnul, carnea de vita si cauciucul…

- „Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, prezenta astazi (29 noiembrie, n.red.) la inaugurarea expoziției fotografice “Drumul european al R. Moldova”. Parcursul european al R. Moldova, pas cu pas, se vede astazi, in imagini, la Parlamentul European de la Bruxelles.Sunt profund onorat ca…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…

- Președinția Consiliului UE, deținuta in acest moment de Cehia, și Parlamentul European au ajuns, joi, la un acord provizoriu in ce privește neacceptarea documentelor de calatorie rusești eliberate in Ucraina și Georgia.

- Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie – in pofida faptului ca blocul inca se incarca cu titei rusesc cu cateva luni inainte de iarna, pe fondul crizei energetice actuale, scrie Business Insider.