Parlamentul European si statele membre UE au ajuns, marti, la un acord pentru a interzice importul in Uniunea Europeana a mai multor produse, precum cacao, cafea sau soia, atunci cand acestea contribuie la defrisari. Uleiul de palmier, lemnul, carnea de vita si cauciucul sunt de asemenea vizate, precum si mai multe materiale asociate (piele, ciocolata, […]