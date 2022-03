Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis marti, 15 martie, exporturile in Rusia de masini scumpe, sampanie, bijuterii si alte bunuri de lux folosite de elitele care il sustin pe presedintele Vladimir Putin, pentru a sanctiona stilul lor de viata somptuos in contextul razboiului dus in Ucraina, relateaza AFP.O lista…

- Uniunea Europeana va suspenda comertul si tratamentul economic privilegiat al Moscovei, va reprima utilizarea de cripto-active de catre Rusia si va interzice exporturile catre Rusia de bunuri de lux ale UE, precum si importul de produse din fier si otel, a declarat, vineri, presedinta Comisiei Europene,…

- Au trecut mai bine de doua saptamani de cand Rusia a invadat Ucraina, declanșand un razboi. Ca urmare a acestei acțiuni, Uniunea Europeana și SUA au impus sancțiuni economice majore Rusiei. In consecința, mai mulți producatori auto și-au oprit toate activitațile din Rusia, iar lista continua sa creasca.…

- SUA vor suspenda importurile de petrol, gaze si carbune din Rusia, in contextul sanctiunilor masive aplicate din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, a anuntat, marti dupa-amiaza, presedintele Joe Biden. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania nu va interzice exporturile de cereale, pentru ca in acest moment nu exista sincope privind aprovizionarea populatiei cu alimente, rezervele de stat fiind indestulatoare, a spus Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Declaratia sa a fost facuta la sediul PSD si vine in contextul in care…

- Rachetele rusești ucid necontenit vieți nevinovate in Ucraina și au trezit Uniunea Europeana la o crunta realitate. Nu este vorba doar despre capabilitațile militare sau despre apropourile agresive ale lui Vladimir Putin la dezlanțuirea arsenalului nuclear, ci despre faptul ca Rusia este ancorata puternic…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea folosi "cele mai neplacute mijloace", inclusiv armament chimic sau biologc interzis, cu scopul de a infrange Ucraina, acuza ministrul britanic de Externe Liz Truss, relateaza The Associated Press. "Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…