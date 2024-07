Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza planurile miniștrilor de externe de a sari peste o reuniune la Budapesta, pe fondul furiei provocate de vizita premierului ungar Viktor Orban la președintele rus Vladimir Putin, au declarat luni diplomați citați de AFP, conform Mediafax.

- Uniunea Europeana ia in calcul o masura fara precedent impotriva lui Viktor Orban, dupa ce premierul ungar s-a intalnit cu Vladimir Putin și cu Xi Jinping, și vrea sa boicoteze summitul Afacerilor Externe al Ungariei din luna august, scrie POLITICO.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell i-a amintit sambata premierului ungar Viktor Orban, prezent la summitul Organizatiei Statelor Turcice din orasul Susa, in regiunea azera Karabah, ca el reprezinta Ungaria si nu Uniunea Europeana, a carei presedintie rotativa a fost preluata de catre Budapesta…

- Ungaria a anulat o intalnire prevazuta pentru luni la Budapesta intre ministrul de externe al Germaniei si omologul sau maghiar, a anuntat vineri un oficial al Ministerului german de Externe, care s-a declarat "uluit" si a spus in acelasi timp ca este nevoie de o discutie "serioasa si onesta" dupa ce…

- Ungaria a anulat o runda planificata de discutii intre seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, si ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a anuntat MAE de la Berlin, potrivit Antena 3. Refuzul Ungariei de a o mai primi pe Baerbock s-a produs exact cand premierul Viktor Orban se afla…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Ungaria va renunta, incepand cu data de 1 iulie 2024, la reducerile obligatorii de pret la anumite alimente de baza impuse marilor retaileri, pe fondul scaderii inflatiei, a anuntat marti Ministerul Economiei de la Budapesta, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres. Guvernul premierului Viktor…