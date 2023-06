Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere Tunisiei 100 milioane de euro in acest an in scopul reducerii migratiei ilegale, a afirmat duminica la Tunis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmit dpa si AFP. Suma ar urma sa se inscrie intr-un pachet de ajutor financiar pe termen lung ce ar putea ajunge la 900 de milioane de euro pentru "intarirea parteneriatului" cu Tunisia, la care s-ar putea adauga un ajutor suplimentar imediat de 150 de milioane de euro.