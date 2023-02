Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Romania anunța ca nu va permite Ucrainei sa efectueze lucrari de dragare la canalul Bastroe pentru ca e pus in pericol ecosistemul Deltei Dunarii, iar MAE va notifica Comisia Europeana pe aceasta tema, ambele nave de dragare ucrainene erau joi in funcțiune, așa cum arata siteul marinetrafic.com:…

- In curand se implineste un an de la invazia Ucrainei de armatele Federatiei Ruse. Criza economica a lovit tarile UE cu mai multa intensitate decat o facuse coronavirusul. Multe din masurile luate de Comisia Europeana ies la iveala dupa ce puternicul ziar New York Times o da in judecata pe Ursula von…

- Comisia Europeana a aprobat joi o schema de ajutoare in valoare de 44 milioane euro (217,7 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, preluat de Agerpres.…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe considera regretabil ca Rada Suprema din Ucraina a adoptat Legea privind minoritatile nationale in absenta unei noi consultari a Comisiei de la Venetia a carei opinie ar fi contribuit in mod cert la asigurarea unui text cuprinzator si clar din perspectiva standardelor…

- Increderea in economia zonei euro s-a redresat in noiembrie mai mult decat se estima, inregistrand crestere pentru prima data de la invadarea Ucrainei de catre Rusia (in februarie), pe fondul sporirii increderii in randul consumatorilor si a evolutiei bune din sectorul serviciilor, transmite Reuters.…

- Cu toate acestea, noi trebuie sa recuperam un decalaj uriaș fața de celelalte națiuni. In anul 2000 aveam un PIB de numai 37 de miliarde de dolari, care astazi a ajuns la aproape 290 de miliarde de dolari. Și totuși, unde se vad aceste cifre? Oficial ne merge bine, in realitate - fiecare zi s-a transformat…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

