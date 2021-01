Stiri pe aceeasi tema

- O noua runda de sanctiuni britanice impotriva unor indivizi rusi pentru presupuse abuzuri ale drepturilor omului in Cecenia este "neintemeiata" si Moscova ar putea riposta, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, citat de Reuters. "Fara indoiala, acest demers incarcat de politica va avea un…

- Uniunea Europeana este pregatita sa sanctioneze Turcia din cauza continuarii "actiunilor unilaterale si a retoricii ostile" a Ankarei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de AFP, potrivit AGERPRES. "Noi am intins mana Turciei in octombrie si evaluarea…

- De asemenea, Minskul suspenda dialogul cu Uniunea Europeana privind drepturile omului, deoarece BERD și BEI și-au inghețat cooperarea cu republica. Autoritațile belaruse au hotatrit sa includa reprezentanții conducerii Uniunii Europene și ai mai multor țari europene in listele de sancțiuni și sa suspende…

- Uniunea Europeana (UE) va pregati sanctiuni impotriva directorilor de companii si de societati apropiate regimului aflat la putere in Belarus, pentru a face sa inceteze represaliile in aceasta tara, a anuntat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Am decis…

- Colaboratori ai liderilor Frantei si Germaniei vor fi vizati de represaliile pe care Rusia le pregateste ca raspuns la sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana din cauza presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters. "Dat fiind faptul ca sanctiunile (europene) vizeaza…

- Teheranul a anuntat vineri sanctiuni impotriva ambasadorului SUA in Irak, Matthew Tueller, acuzat ca a comis acte ''teroriste'' impotriva intereselor iraniene, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe iranian publicat la scurt timp dupa anuntarea de noi sanctiuni americane impotriva Iranului,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au instituit joi sanctiuni impotriva sefului serviciului rus de informatii militare, Igor Kostiukov, si a unui alt oficial al GRU pentru responsabilitatea lor in atacul informatic asupra parlamentului german in 2015, informeaza Reuters. Rusia a negat…