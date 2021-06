Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis luni sa taie importante surse de venit regimului din Belarus, pentru a sanctiona demersul acestuia de a redirectiona catre Minsk, luna trecuta, un avion de linie în care se afla jurnalistul opozant Roman Protasevici, arestat apoi pe aeroport, relateaza AFP. Prin aceasta…

- Uniunea Europeana a decis luni sa impuna sanctiuni in sapte sectoare economice Belarului, cu scopul de a ”afecta sursele de venit ale regimului lui Aleksandr Lukasenko”, declara - dupa luarea acestei decizii ”in unamimitate” de catre ministrii de Externe din UE, la Luxemburg - doi diplomati pentru…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea forțata a unui avion la Minsk pe 23 mai și in detenția jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european, anunța digi24.ro.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea fortata a unui avion la Minsk pe 23 mai si in detentia jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea fortata a unui avion la Minsk pe 23 mai si in detentia jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul

- Ambasadorii statelor membre UE au adoptat vineri un plan vizand interzicerea aterizarii avioanelor apartinand companiilor aeriene belaruse pe aeroporturi din Uniunea Europeana si survolarii spatiului aerian european, declara trei diplomati pentru Reuters. Aceasta interdictie face parte din…

- Rusia va apara Belarusul și il va susține daca Uniunea Europeana va impune sancțiuni economice impotriva administrației de la Minsk, potrivit unui oficial din ministerul de externe de la Moscova, citat de agenția de presa RIA. Avionul in care se afla blogger-ul dizident Roman Protasevici a fost forțat…