UE îndeamnă țările membre să coordoneze achizițiile de armament Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca stocurile de arme și muniții dupa ce au trimis cantitați […] The post UE indeamna țarile membre sa coordoneze achizițiile de armament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

