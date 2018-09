Stiri pe aceeasi tema

- Refugiatii aflati in Germania, principala putere economica a Europei, se integreaza bine pe piata muncii, a indicat agentia germana pentru ocuparea fortei de munca, relateaza marti DPA. Peste 300.000 de refugiati din opt mari tari de origine - Pakistan, Nigeria, Iran, Eritreea, Afganistan,…

- De asemenea, zeci de mii de case, moschei si cladiri de firme au fost distruse duminica trecuta in urma cutremurului cu magnitudinea 6,9. "Ne asteptam ca bilantul sa creasca deoarece, probabil, sub torentele de noroi si sub ruine sunt in continuare victime", a declarat purtatorul de cuvant…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) si-a anuntat miercuri decizia de a concedia peste 250 de angajati din Fasia Gaza si din Cisiordania, dupa reducerea drastica a ajutorului american pentru organizatia internationala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al UNRWA,…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) si-a anuntat miercuri decizia de a concedia peste 250 de angajati din Fasia Gaza si din Cisiordania, dupa reducerea drastica a ajutorului american pentru organizatia internationala, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al UNRWA, Chris Gunness,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia si SUA au "datoria comuna" sa nu declanseze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinti", informeaza agentia de stiri Reuters, citat de Mediafax.Inca este timp sa fie prevenit…

- Presedintele Chinei Xi Jinping promite un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, informeaza Mediafax. Tarile care vor beneficia de ajutorul financiar sunt Palestina, careia ii vor fi acordate 15…

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a atras atentia asupra 'riscurilor dramatice' cu care se va confrunta daca nu va primi fonduri suplimentare dupa ce SUA au anuntat o inghetare partiala a finantarii pe care o asigurau, transmite marti AFP, informeaza Agerpres.Intr-o…

- In pofida ajutoarelor suplimentare venite sa compenseze o scadere a finantarii din partea SUA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) inregistreaza in continuare un deficit de peste 200 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, potrivit ONU, informeaza marti AFP. Daca gaura din buget…