UE îndeamnă la limitarea călătoriilor în faţa unei situaţii "foarte grave" Uniunea Europeana a lansat un apel la evitarea calatoriilor neesentiale între tarile din bloc pentru a face fata amenintarii noilor mutatii ale coronavirusului, apreciind situatia sanitara "foarte grava", la finalul unui summit prin videoconferinta al celor 27, organizat joi, comenteaza AFP, preluata de Agerpres. Ulterior, Franta a anuntat ca va impune cu începere de duminica calatorilor din alte tari europene sa prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore înainte de plecare. O obligatie care nu se refera la calatoriile esentiale, la muncitorii frontalieri.



