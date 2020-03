Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, se va deplasa in Iran, in contextul eforturilor Uniunii Europene de a mentine Acordul nuclear contestat vehement de Administratia Donald Trump, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Alexander Schallenberg a declarat ca…

- Tarile Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord pentru trimiterea unor nave militare în largul Libiei în scopul opririi livrarilor de armament în aceasta tara, informeaza Mediafax citând site-ul cotidianului Le Figaro. "Am ajuns la un acord politic în unanimitate,…

- Tarile Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord pentru trimiterea unor nave militare in largul Libiei in scopul opririi livrarilor de armament in aceasta tara, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro."Am ajuns la un acord politic in unanimitate, ceea ce mi se parea imposibil la inceput",…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe: Uniunea Europeana trebuie sa dezvolte 'apetit pentru putere'Tarile Uniunii Europene trebuie sa intervina in crize internationale si sa dezvolte "apetit pentru putere", a declarat duminica, la Conferinta pentru Securitate de la…

- Uniunea Europeana "regreta profund" decizia Iranului de renuntare la limitele privind productia de purificare a uraniului, a declarat luni Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța MEDIAFAX."Regretam profund decizia Iranului. Aplicarea…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a "subliniat" sâmbata într-o discutie cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, "necesitatea unei dezescaladari a situatiei", dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un atac armat la Bagdad.Într-un…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a indemnat vineri Statele Unite si Iranul sa dea dovada de retinere, pentru a evita escaladarea conflictului, anunța MEDIAFAX."Toate partile implicate si partenerii acestora trebuie sa…