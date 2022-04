Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) care impart granitele cu Rusia si Belarus au interzis de vineri intrarea unor vehicule de marfa inmatriculate in cele doua tari din cauza sanctiunilor aplicate, a anuntat, sambata, serviciul vamal rus, conform Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Adunarea generala a ONU a votat, joi, pentru suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului cu 93 de voturi pentru, 24 impotriva si 58 de abtineri, informeaza Reuters. Mutarea a fost pregatita de ONU pentru a transmite un mesaj ferm Kremlinului. Președintele Zelenski a cerut masuri severe impotriva…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- Facebook a fost interzis pe tot teritoriul Rusiei, incepand de vineri, conform unei decizii a Agenției pentru Supravegherea Comunicațiilor de la Kremlin, decizie anunțata de Agenție pe rețeaua Telegram. Conform AFP și Reuters, agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat…

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au inceput luni la ora 12.00, ora locala din Belarus (ora 11.00 – ora Romaniei). In debutul discuțiilor, Ministrul de Externe al Belarus, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din Ucraina și Rusia, asigurandu-i pe membrii acestora ca ar trebui sa se…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…