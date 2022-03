Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul declanșat de Rusia. Centrul de Sateliți al UE este o […] The post UE incepe sa furnizeze Ucrainei informații de la sateliți despre mișcarile militare ale Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .