Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a incercat marti sa dea noi asigurari privind perspectiva europeana a Bosniei, dupa ce o nota diplomatica interna a pus sub semnul intrebarii angajamentul Bruxellesului, transmite Reuters.

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impuse Belarusului pentru ca permite migrantilor ilegali sa treaca granita in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii a purtatoarei de cuvant a ministerului afacerilor externe de la Vilnius, transmite Reuters. "Vom propune…

- Vaccinul rusesc Sputnic V impotriva coronavirusului nu va primi aprobarea Uniunii Europene probabil pana la sfarșitul anului, din cauza nerespectarii termenului limita de 10 iunie pentru depunerea datelor, au declarat doua persoane apropiate situatiei, transmite Reuters, citata de News.ro.„Aprobarea…

- Uniunea Europeana trebuie sa recunoasca faptul ca tarile din Balcani care vor sa adere isi pierd increderea in strategia prelungita de acces a Bruxellesului, inrautatita de esecul sau initial in a livra vaccinuri impotriva COVID-19, releva un document intern al UE consultat de Reuters. …

- Presa din Rusia si China incearca in mod sistematic sa semene neincredere in vaccinurile occidentale impotriva COVID-19, in cele mai recente campanii de dezinformare, menite sa divizeze Occidentul. Informatia apare intr-un un raport al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Din decembrie 2020 pana in aprilie…

- Uniunea Europeana "nu este absolut deloc favorabila" redesenarii frontierelor in Balcanii de Vest, a declarat luni un purtator de cuvant al executivului comunitar, referitor la o nota diplomatica neoficiala care propunea destramarea Bosniei si unirea Kosovo cu Albania, relateaza Reuters. Documentul,…

- O nota diplomatica neoficiala a Uniunii Europene despre redesenarea frontierelor de-a lungul liniilor etnice in Balcanii Occidentali a provocat ingrijorare si mahnire in Bosnia, care se teme de o schimbare neasteptata a strategiei UE, relateaza vineri agentia Reuters, care a consultat documentul.…