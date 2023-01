Stiri pe aceeasi tema

Calatorii din China care vor sosi in Marea Britanie saptamana viitoare nu vor fi supuși la sosire la testele obligatorii de COVID-19, a anunțat luni ziarul britanic "The Independent", citat de Rador.

Franța a cerut duminica statelor membre ale Uniunii Europene sa testeze calatorii chinezi pentru COVID, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unui nou focar care se raspandește in China, anunța Rador.

Canada a anuntat sambata ca va solicita un test negativ pentru COVID-19 de la calatorii care sosesc din China, asa cum au cerut deja mai multe tari, printre care Statele Unite, ingrijorate de explozia de cazuri de infectii in China, scrie AFP, citat de Agerpres.

Comisia Europeana a convocat o reuniune joi pentru a „discuta posibile masuri pentru o abordare coordonata" de catre statele UE in ceea ce priveste explozia de cazuri de Covid in China, potrivit AFP, citat de news.ro.

Japonia va impune teste COVID-19 calatorilor sosiți din China continentala, dupa ce autoritațile de la Beijing au decis sa renunțe la masurile așa-numitei politici "Zero COVID", anunța Rador.

Principalii indici bursieri și moneda chineza au deschis luni in scadere puternica, in condițiile in care protestele de amploare impotriva restricțiilor stricte impuse de țara in weekend, Covid-19, au afectat sentimentele investitorilor, relateaza CNN.

China a raportat 35.183 de cazuri noi de COVID-19 pentru data de 25 noiembrie, din care 3.474 au fost simptomatice si 31.709 asimptomatice, reprezentand un nou record de infectari pentru a treia zi consecutiva, a anuntat sambata Comisia Nationala pentru Sanatate, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

China lanseaza primul vaccin inhalabil COVID, in ceea ce se crede a fi o premiera mondiala. Vaccinul inhalat este important nu numai pentru ca poate proteja impotriva infecțiilor, ci și pentru persoanele care ezita sa se vaccineze de teama acelor, spune un specialist.