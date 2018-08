Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Trans Anatolian Pipeline (TANAP), o conducta de 1.850 de kilometri care incepe la granitele de est ale Turciei si transporta gaze azere pana la granita cu Grecia a Turciei ♦ Legatura cu Italia s-ar face prin Trans Adriatic Pipeline (TAP), gazoduct inca neconstruit ♦ Rusia construieste prin Marea Neagra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marți, 17 iulie 2018, o intrevedere cu Michael Roth, ministru de stat pentru Europa in cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Germania, aflat in vizita la București. Cei doi oficiali au evidentiat importanța deosebita…

- Cei doi presedinti (foto) se vor intalni la Helsinki, Finlanda, in data de 16 iulie, fiecare avand o agenda diferita si incercand sa-si creeze un avantaj in raport cu celalalt. Expertii in politica internationala spun ca Vladimir Putin intra de pe o pozitie mai puternica, iar Trump poate fi dominat…

- Germania, Italia si Austria intentioneaza sa coopereze mai strans pentru a face "ordine" in situatia actuala a migratiei din Uniunea Europeana, au afirmat, joi, la Innsbruck, ministrii de interne ai celor trei tari, relateaza dpa, informeaza Agerpres."In mod clar, scopul este de a face Europa…

- Germania a propus înfiintarea unui sistem european de asigurare pentru somaj, pentru a face zona euro mai rezistenta la viitoarele socuri economice, a afirmat ministrul german de Finante, Olaf Scholz. Propunerea, prezentata într-un interviu acordat de ministru revistei…

- Daca 2017 a fost pentru zona euro si Uniunea Europeana un an al exuberantei, atat economice, cat si politice, 2018 se anunta un an al prudentei, al riscurilor si poate al unei mari incetiniri economice. Germania se confrunta cu o scadere a cresterii economice, iar Italia revine in prim-plan…

- Acordul privind programul nuclear iranian semnat pe 14 iulie 2015 de Teheran si de sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta, China si Germania) si din care Statele Unite au decis recent sa se retraga continua sa starneasca disensiuni puternice intre Washington si Teheran, dar si…