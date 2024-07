Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a impus joi, dupa noua luni de la lansarea investigatiei antisubventii, taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii (BEV) din China, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

- Ucrainei ar putea primi in curand un plus de eficiența in razboiul anti-drone de la un nou tanc hibrid care imbina un șasiu de tanc din epoca Razboiului Rece cu un sistem avansat de aparare antiaeriana.

- In urma cu doua zile, Comisia Europeana a publicat rezultatele provizorii ale anchetei privind mașinile electrice importate din China, scriu cei de la Profit.ro. Cu aceasta ocazie, Comisia a anunțat și ca, incepand cu data de 4 iulie, vor fi aplicate taxe vamale de pana la 38% pentru mașinile cu zero…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca va impune tarife mai mari producatorilor chinezi de vehicule electrice, majorari care pot ajunge pana la 38%. In cazul Tesla, CE ar putea calcula o taxa speciala pentru masinile fabricate in China si importate in UE. Daca Comisia nu ajunge la un acord cu China…

- Dupa ce SUA și Turcia au anunțat ponderea taxelor vamale impuse mașinilor electrice din China, acum a venit momentul ca Uniunea Europeana sa ia atitudine. Anul trecut, Comisia Europeana a deschis o ancheta, iar acum a publicat rezultatele provizorii, scriu cei de la Profit. Concluzia este ca, datorita…

- Politicilor de susținere prin finanțare pentru industria locala americana li se adauga masuri de protecție comerciale semnificative, iar taxele vamale de 100% pentru automobile electrice produse in China arata ca Joe Biden percepe acest stat drept un jucator amenințator pentru baza industriala locala,…