- Comisia Europeana va impune de joi taxe la importurile de rulouri de otel si table de otel inoxidabil laminate la cald provenite din China, Indonezia si Taiwan, dupa lansarea unei investigatii care a aratat ca aceste produse sunt vandute la preturi artificial scazute, transmite Reuters, potrivit…

- Hong Kongul nu are o baza legala sa ceara extinderea unui drept particular asupra a 12 locuitori ai orasului arestati de China in timp ce incercau sa fuga cu barca si ei vor trebui sa se confrunte acolo cu legea, a declarat marti sefa executivului local, citata de Reuters. Cei 12 au fost…

- Primarul orașului Cluj-Napoca, anunța prin intermediul paginii oficiale de facebook ca orașul pe care-l conduce a ajuns in primele 6 orașe inovatoare din Uniunea Europeana, alaturi de Viena, Valencia, Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia)! Astazi, Comisia Europeana a anunțat care…

- Supra-dependenta Uniunii Europene de importurile de materii prime ameninta sa submineze industrii vitale si sa expuna blocul comunitar la blocajele introduse de China si alte state cu resurse abundente, va avertiza Comisia Europeana in cursul acestei saptamani, sustine Financial Times care a consultat…

- Comisia Europeana a inceput vineri o investigatie antidumping in urma unei plangeri privind produsele laminate plate din aluminiu importate de China in blocul comunitar, transmite Reuters potrivit Agerpres. Investigatia va determina daca produsele investigate provenite din China fac obiectul unui…

- Bursele mondiale au urcat marți la maximul a cinci luni și jumatate, reantrenate de noul pachet de stimulente fiscale din SUA și de reducerea tensiunilor dintre China și SUA, inaintea unei runde cruciale de negocieri comerciale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Un ordin al președintelui…

- Statele Unite a stabilit un nou record sambata, avand acum peste 5 milioane de persoane infectate, potrivit Reuters. Tara a inregistrat peste 160.000 de decese, aproape un sfert din totalul lumii. Totusi, Dr. Anthony Fauci a oferit speranta ca pana la sfarsitul anului ar putea fi disponibil un vaccin…

- Statele aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria și Turcia. Romania a promovat permanent in interiorul NATO ideea de a transforma Marea Neagra intr-o zona de interes pentru alianța, data fiind proximitatea Rusiei. Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferinței…