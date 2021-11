UE impune noi sancțiuni împotriva Republicii Belarus Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters. UE a acuzat Belarusul ca incurajeaza migrantii sa vina pe teritoriul sau si impinge apoi mii dintre ei sa treaca in Polonia si alte state vecine din UE ca razbunare pentru sanctiunile impuse deja Minskului. Doi diplomati au declarat joi ca UE ia in considerare sa impuna sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

