Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei in invazia asupra Ucrainei, a anuntat, miercuri, presedintia franceza a Consiliului UE. Sanctiunile vor viza unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu, relateaza Reuters. Diplomatii UE au aprobat noi sanctiuni impotriva cetatenilor Belarusului care iau parte la atacurile […]