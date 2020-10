Stiri pe aceeasi tema

- Romania va accesa un credit de 4,1 miliarde de euro printr-un instrument pus la dispoziție de Uniunea Europeana, scopul fiind acoperirea costurilor cu o serie de masuri economice și sociale luate de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Banii vor acoperi sumele acordate de la buget pentru șomajul…

- Comisia Europeana a propus astazi o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti. Aceasta nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce in schimb un mecanism de ‘solidaritate obligatorie’ intre statele membre ale UE. Mecanismul va fi activat atunci cand una dintre acestea…

- Comisia Europeana: Romania este al doilea cel mai mare producator de gaze naturale din UE, dupa Olanda. Producția la nivel european a scazut cu 23% Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze…

- Comisia Europeana este dispusa sa acorde Romaniei 4 miliarde de euro pentru plata șomajului tehnic. Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri privind acordarea unui sprijin financiar de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state membre, dintre care 4 miliarde euro…

- Romania se afla pe lista Comisiei Europene cu un imprumut de patru miliarde de euro pentru acoperirea costurilor legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic, arata un comunicat al Comisiei Europene.Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin…

- Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetațenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave în urma pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranța…

- Din aceasta suma, 4 miliarde euro siunt pentru Romania, pentru protejarea cetatenilor si atenuarea consecintelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Astfel, imprumuturile vor ajuta tarile membre sa acopere costurile legat direct de finantarea sistemelor nationale de somaj tehnic…

- CE propune acordarea a 4 mld. euro Romaniei, pentru atenuarea consecintelor socioeconomice grave ale pandemiei. Spania și Italia primesc cei mai mulți bani Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 81,4 miliarde euro, din cadrul…