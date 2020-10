Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a acordat imprumuturi de 17 miliarde de euro catre trei tari - Italia, Spania si Polonia - pentru a le ajuta sa faca fata cresterii somajului in legatura cu pandemia de coronavirus, relateaza France Presse. Acestea sunt primele plati efectuate in cadrul programului…

- Este vorba despre acordarea primelor imprumuturi in cadrul programului temporar ”Sure”, al carui obiectiv este sa sustina masuri privind somajul partial cauzat de criza sanitara. Aceasta sustinere consta in imprumuturi garantate in conditii avantajoase. Banii sunt imprumutati de catre Comisia Europeana…

- Romania va accesa un credit de 4,1 miliarde de euro printr-un instrument pus la dispoziție de Uniunea Europeana, scopul fiind acoperirea costurilor cu o serie de masuri economice și sociale luate de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Banii vor acoperi sumele acordate de la buget pentru șomajul…

- Romania se afla pe lista Comisiei Europene cu un imprumut de patru miliarde de euro pentru acoperirea costurilor legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic, arata un comunicat al Comisiei Europene.Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin…

- Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetațenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave în urma pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranța…

- Potrivit ultimului bilanț global publicat de worldometeres.info , nu mai puțin de 21.072.426 de persoane s-au infectat cu Covi-19 in intreaga lume, de la inceputul pandemiei.Dintre acestea 757.476 și-au pierdut viața, in timp ce 13.925.000 s-au vindecat.Statea Unite ale Americii raman cea mai afectata…