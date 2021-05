Reuniți pentru un summit de doua zile la Bruxelles, liderii UE și-au aratat unitatea fața de regimul lui Alexandr Lukașenko. Liderii europeni au decis luni seara sa-și inchida spațiul aerian pentru avioanele din Belarus și sa adopte un nou set de sancțiuni impotriva regimului de la Minsk, acuzat ca a deturnat un avion european de […] The post UE il izoleaza pe ultimul dictator al Europei first appeared on Ziarul National .