Lumea are nevoie de leadership-ul SUA in batalia impotriva pandemiei de COVID-19, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care l-a indemnat pe viitorul presedinte american sa se mobilizeze impotriva pandemiei, in timp ce reactia lui Donald Trump a fost considerata tardiva, relateaza Reuters.



In momentul in care tarile bogate incearca sa acapareze importante cantitati de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 in detrimentul celor mai sarace, Josep Borrell a apreciat ca revine SUA misiunea sa-si ocupe locul de "motor al lumii" si sa contribuie la gestionarea crizei sanitare.

…