UE îi va sancţiona pe organizatorii ”referendumurilor” de anexare din Ucraina Uniunea Europeana considera ca “referendumurile” de anexare de catre Rusia organizate in Ucraina sunt “ilegale” si toate persoanele care au participat la organizarea lor vor fi sanctionate, a afirmat marti purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP. “Vor exista consecinte pentru toate persoanele care au luat parte la organizarea acestor referendumuri ilegale si care le-au sustinut”, a spus purtatorul de cuvant Peter Stano, in cadrul unei conferinte de presa cotidiene la Bruxelles. Uniunea Europeana pregateste noi sanctiuni economice si individuale impotriva Rusiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

