Uniunea Europeana a impus marți sancțiuni suplimentare Iranului, vizand 29 de persoane și trei organizații, ca raspuns la ceea ce a descris drept folosirea pe scara larga a forței de catre autoritatile de la Teheran impotriva protestatarilor pașnici, anunța Reuters, potrivit Rador.

29 de persoane și trei organizații au fost adaugate pe lista de sancțiuni a UE impotriva Iranului pentru reprimarea violenta a protestelor. La randul ei, Marea Britanie a impus sancțiuni pe numele a 24 de oficiali, relateaza Reuters . „Suntem alaturi de poporul iranian și susținem dreptul acestuia de…

- Statele membre ale Uniunii Europene au sustinut vineri adoptarea de sanctiuni suplimentare impotriva Iranului pentru reprimarea violenta a protestelor antiguvernamentale, au declarat mai multi diplomati europeni pentru dpa.

- Comandantul Fortelor terestre iraniene, generalul Kioumars Heydari, anunta joi ca trupele sale asteapta ordinul liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, pentru a interveni impotriva manifestatiilor declansate de moartea lui Mahsa Amini, relateaza AFP. Iranul este teatrul unei contestari dupa…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca "rabdarea a ajuns la capat", explicand de ce a cerut luni, in cadrul unei reuniuni a UE, sancțiuni impotriva Iranului, dupa ce zeci de drone de fabricație iraniana au fost lansate asupra unor tinte din intreaga țara și in capitala…

Canada a impus noi sanctiuni impotriva Iranului pentru incalcari ale drepturilor omului, inclusiv pentru moartea tinerei kurde Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, care a incetat din viata in timp ce se afla in custodia politiei moralitatii, potrivit Rador.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi indeamna fortele de ordine sa actionee ”ferm” impotriva manifestantilor din Iran, dupa noua zile de proteste fata de moartea tinerei Mahsa Amini, la trei zile dupa de a fost arestata de Politia Moravurilor din cauiza ca purta ”vesminte nepotrivite”, manifestatii…

- Regimul iranian considera ca acest lucru este in concordanta cu pozitia ostila a Washingtonului fata de Teheran, a informat presa de stat iraniana."Prin reducerea severitatii unei serii de sanctiuni in domeniul comunicatiilor - mentinand in acelasi timp presiunea maxima - SUA urmaresc sa isi atinga…